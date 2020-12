En donnant une nouvelle vie aux matériels informatiques, nous créons des emplois pérennes et une nouvelle chance de vie pour les personnes en souffrance psychique et éloignées de l’emploi. Dans ce mode de production circulaire, nous participons aussi à rendre l’informatique accessible au plus grand nombre dans le respect de l’environnement.

Autour de notre credo optimiste : “Rien n’est perdu. Tout se transforme.“, l’humain est au cœur de notre projet. En créant les conditions d’un travail utile et valorisant, nous créons aussi celles qui permettront à chacun de reprendre pied, de se révéler et d’exister dans la société. Le handicap psychique n’est plus forcément une cause d’échec. Quand les conditions sont réunies, il peut être surmonté.